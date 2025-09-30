Copa Sudamericana: Mineiro, aspirante a su primer título

El programa de los partidos, Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro y Universidad de Chile vs. Lanús, entre ida y vuelta, será del 21 y 30 de este mes.

Lanús dio el golpe a Fluminense, Atlético Mineiro venció a Bolívar, la U de Chile sacó a Alianza Lima y el Independiente del Valle logró el milagro de visitante al remontar un 0-2 ante el Once Caldas colombiano, que celebró antes de jugar, e imponerse en la tanda de penaltis.

La programación de la Conmebol para el martes 21 anuncia a Independiente del Valle recibiendo en Quito a Atlético Mineiro, a partir de las 21:30. El jueves 23, la U de Chile será local ante Lanús de Argentina en Santiago, desde las 19:00.

La vuelta de las semifinales serán el 28 entre Mineiro e Independiente en Belo Horizonte (21:30) y el jueves 30, en la Provincia de Buenos Aires con Lanús oficiando de local frente a la U de Chile (19:00).