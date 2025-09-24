Copa Sudamericana: Atlético Mineiro, a semifinales

El equipo de Jorge Sampaoli firmó un partido muy pobre en su estadio, pero el extremo de 33 años evitó una humillación mayúscula al cabecear un centro envenenado de Gustavo Scarpa en el minuto 91. El conjunto boliviano a punto estuvo de llevar la eliminatoria para la lotería de los penaltis, pero un despiste en el último momento echó por tierra un trabajo defensivo excelso.

Lea más: Copa Sudamericana: El Atlético Mineiro, con Junior Alonso, se lleva un valioso empate de La Paz

Tras el 2-2 del partido de ida, los celestes no se intimidaron en Belo Horizonte y neutralizaron a un Mineiro impotente e incapaz durante los 90 minutos. Pero los brasileños vieron la luz en el descuento y ahora esperan en ‘semis’ a Once Caldas o Independiente del Valle.

Ficha técnica:

1. Atlético Mineiro: Everson; Iván Román (m.74, Fausto Vera) , Lyanco, Vitor Hugo, Guilherme Arana (m.74, Caio Paulista) ; Alexsander (m.19, Bernard) , Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Reinier (m.63, Rony) ; y Hulk (m.74, Biel). Entrenador: Jorge Sampaoli.

0. Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Ervin Vaca, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Daniel Cataño (m.84, Dorny Romero) ; Damián Batallini (m.83, Patricio Rodríguez) y Martín Cauteruccio. Entrenador: Flavio Robatto.

Gol: 1-0, m.91: Bernard. Árbitro: el argentino Facundo Tello amonestó a Igor Gomes, Cataño, Fausto Vera, Torrén, Biel y Bernard.

Incidencias: partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio Arena MRV, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, ante 34.102 espectadores.