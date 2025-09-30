Fútbol Internacional

Paraguay, con un pie en octavos de final del Mundial Sub 20

La selección paraguaya Sub 20 rescató un punto al igualar esta noche 0-0 con Corea del Sur, anoche, en la 2ª fecha del Grupo B del Mundial de la categoría. Con la expulsión de Enso González sobre el cierre de la primera mitad, la Albirroja tuvo que aguantar en el complemento para quedarse con el punto que lo acerca a los octavos de final.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 23:01
Son Seung-Min (i) de Corea del Sur disputa el balón con Alexandro Maidana de Paraguay en un partido de la Copa Mundial Sub20 entre Corea del Sur y Paraguay en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso (Chile).
Firmeza albirroja ante la adversidad de la expulsión

Paraguay empezó siendo forzado a replegarse ante el dominio en la posesión de Corea del Sur, que además del control de balón demostró poderío físico incluso para ir en las acciones divididas, un rasgo que no era característico de los representantes asiáticos.

Paulatinamente, la Albirroja se fue asentando en el terreno de juego, con la conducción del talentoso Enso González, quien empezó a tomar los hilos del equipo, erigiéndose como el más claro en la gestación de juego, y siendo preciso en la pelota quieta.

Con la buena pegada del mediapunta Paraguay generó las acciones más claras, con dos córners. Primero buscando en una jugada preparada a Maidana, quien desde la medialuna sacó el zurdazo desviado levemente por un rival.

En la acción siguiente el talentoso buscó en otro tiro de esquina al zaguero Lucas Quintana, quien aplicó el cabezazo a contrapierna que Hyun-seo terminó sacando sobre la línea, aprovechando su buen posicionamiento para defender la pelota quieta.

Cuando se jugaba tiempo de adición de la primer mitad el elenco de Antolín Alcaraz sufrió la expulsión de su mejor hombre, Enso González, tras una patada en la pierna derecha de Seung-Min en la disputa terrestre, que tuvo la acertada petición la tarjeta verde.

En la complementaria, con la inferioridad numérica, la Albirroja impuso disciplina táctica para sostener la paridad, con un gran trabajo de la línea de cuatro defensores, además de la seguridad del portero Insfrán. Un “punto de oro”, como lo valoró Antolín.

Detalles del duelo entre Paraguay y Corea del Sur, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile.
Antolín Alcaraz valoró el esfuerzo realizado

El entrenador albirrojo, Antolín Alcaraz, destacó el esfuerzo ante la complejidad de jugar con uno menos. “Complicado desde el principio, hasta con igualdad de jugadores. Luego ha sido mucho más difícil con un hombre menos, pero es un punto de oro”, dijo.

El seleccionador valoró lo hecho con inferioridad numérica. “Cuando teníamos once jugadores era un partido parejo, dinámico, agradable. Con la expulsión ya se puso cuesta arriba, pero mostraron carácter, se aguantaron bastantes minutos ante un equipo dinámico”.

El empate permite a la Albirroja alcanzar 4 unidades, igualando en el primer puesto de la tabla con Ucrania. Su próximo reto será precisamente ante el conjunto ucraniano, el viernes, a las 17:00 en el Estadio Nacional de Santiago. Este encuentro será decisivo, ya que a los octavos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)

