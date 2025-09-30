Antolín Alcaraz sobre el empate ante Corea del Sur: “Es un punto de oro“

Alcaraz se refirió a lo complejo del partido, que se complicó con la expulsión de Enso González sobre el cierre de la primera mitad. “Complicado, lo esperábamos desde el principio, ya con igualdad de jugadores, pero ha sido mucho más difícil con un hombre menos, pero es un punto de oro“, declaró el entrenador.

El seleccionador profundizó sobre cómo cambiaron las circunstancias tras la expulsión: “Creo que cuando teníamos once jugadores dentro de la cancha, un partido dinámico agradable, después con la expulsión ya se complicó y se hizo más cuesta arriba, pero mostraron carácter, se aguantaron bastante minutos ante un equipo dinámico. Felicitar a los muchachos por la entrega y el esfuerzo que han hecho”.

El ex zaguero central también expresó la mentalidad con la que encararon el encuentro en inferioridad numérica: “Sabíamos que íbamos a tener alguna chance, por lo menos las pocas que íbamos a tener tratar de aprovecharlas. La verdad muy meritorio lo de los muchachos de nunca darse por vencidos e insistir hasta el final”.

Finalmente, el estratega de Paraguay analizó el próximo y fundamental rival, Ucrania, con el que se medirán el viernes 3 de octubre a las 17:00 en el Estadio Nacional de Santiago. “Todos los rivales son complicados, todos tienen sus armas, pero lo más importante ahora es recuperar a los muchachos y poder afrontar ese partido para poder sacar los tres puntos”.

Por último, Antolín Alcaraz destacó las virtudes de sus dirigidos: “Tratamos siempre de pelear hasta lo último, tratar de competir por sobre todas las cosas, hoy ha sido un partido mucho más complicado por el desgaste que también el equipo nos obligó, pero ahora recuperarnos que el partido contra Ucrania va a ser fundamental”.