Barcelona vs. PSG y los otros 8 partidos de hoy en Champions

La Champions League culmina hoy con 9 partidos la segunda fecha de la Fase Liga de la edición 2025-2026. Dos encuentros comienzan a las 13:45, mientras que el resto, a las 16:00, horarios de Paraguay. Bayern Múnich, Real Madrid e Inter de Milán lideran con 6 puntos cada después de sus respectivas victorias el martes. Al termino de las 8 rondas, los primeros ocho clasifican directamente a octavos de final, mientras que los posicionados desde el 9° lugar hasta el 24° avanzan a los play-offs de octavos de final.
Champions League: Los partidos de hoy miércoles
Union Saint-Gilloise vs. Newcastle: a las 13:45 por ESPN
Qarabag vs. Copenhague: a las 13:45 por ESPN 2
Barcelona vs. PSG: a las 16:00 por ESPN
Mónaco vs. Manchester City: a las 16:00 por ESPN 2
Villarreal vs. Juventus: a las 16:00 por ESPN 3
Nápoli vs. Sporting: a las 16:00 por ESPN 4
Arsenal vs. Olympiacos: a las 16:00 por ESPN 5
Borussia Dortmund vs. Athletic: a las 16:00 por ESPN 6
Bayer Leverkusen vs. PSV: a las 16:00 por ESPN 7
Champions League: Los resultados de ayer martes
Kairat 0-5 Real Madrid
Atalanta 2-1 Brujas
Olympique Marsella 4-0 Ajax
Inter 3-0 Slavia Praga
Chelsea 1-0 Benfica
Galatasaray 1-0 Liverpool
Pafos 1-5 Bayern Múnich
Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
Atlético MAdrid 5-1 Frankfurt