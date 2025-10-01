Barcelona vs. PSG y los otros 8 partidos de hoy en Champions

La Champions League culmina hoy con 9 partidos la segunda fecha de la Fase Liga de la edición 2025-2026. Dos encuentros comienzan a las 13:45, mientras que el resto, a las 16:00, horarios de Paraguay. Bayern Múnich, Real Madrid e Inter de Milán lideran con 6 puntos cada después de sus respectivas victorias el martes. Al termino de las 8 rondas, los primeros ocho clasifican directamente a octavos de final, mientras que los posicionados desde el 9° lugar hasta el 24° avanzan a los play-offs de octavos de final.

Champions League: Los partidos de hoy miércoles

Union Saint-Gilloise vs. Newcastle: a las 13:45 por ESPN

Qarabag vs. Copenhague: a las 13:45 por ESPN 2

Barcelona vs. PSG: a las 16:00 por ESPN

Mónaco vs. Manchester City: a las 16:00 por ESPN 2

Villarreal vs. Juventus: a las 16:00 por ESPN 3

Nápoli vs. Sporting: a las 16:00 por ESPN 4

Arsenal vs. Olympiacos: a las 16:00 por ESPN 5

Borussia Dortmund vs. Athletic: a las 16:00 por ESPN 6

Bayer Leverkusen vs. PSV: a las 16:00 por ESPN 7

Champions League: Los resultados de ayer martes

Kairat 0-5 Real Madrid

Atalanta 2-1 Brujas

Olympique Marsella 4-0 Ajax

Inter 3-0 Slavia Praga

Chelsea 1-0 Benfica

Galatasaray 1-0 Liverpool

Pafos 1-5 Bayern Múnich

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham

Atlético MAdrid 5-1 Frankfurt