El chileno Suazo no quiere centrarse en Lamine Yamal y sí en un Barcelona "extraordinario"

Suazo, en una comparecencia de prensa tras el entrenamiento desarrollado en la ciudad deportiva del club hispalense, precisó que el Sevilla pretende "hacerles daño en casa y conseguir los tres puntos".

Los sevillistas apenas han sumado un punto en sus tres primeros turnos como local, pero Suazo cree que "sí es posible cambiar esta dinámica, como se ha demostrado", ya que el plantel "vive sin presión" el comparecer en el Sánchez-Pizjuán porque "jugar en casa es lo más lindo del fútbol".

El internacional chileno, de 28 años, destacó que el equipo que adiestra el argentino Matías Almeyda está "creciendo poco a poco" con el propósito de "demostrar que este club debe volver a luchar por cosas importantes".

Suazo, que llegó el pasado verano libre a España procedente del Toulouse francés, se encuentra "feliz en lo personal y en lo colectivo", ya que se siente "tratado como si llevase aquí toda la vida", hasta el punto de que ya ha lucido el brazalete de capitán, debido a que intenta "transmitir valores, ayudar al equipo y que los compañeros vean un líder" en él, aunque nunca haya pretendido esa capitanía.

"Seguimos con la misma motivación que cuando empezamos en pretemporada, pero ganar partidos como el del Rayo (0-1) ayuda a trabajar más tranquilo. Al grupo lo veo muy motivado y con una energía que se vive en el día a día. Estoy convencido que los resultados en casa van a llegar", aventuró el futbolista santiaguino.

Suazo, que viene de jugar tres años en el Toulouse, cree que "la principal diferencia" que ha percibido es que "el fútbol en España es más táctico", ya que en la "Ligue 1 hay un fútbol más físico con futbolistas muy potentes", mientras que "aquí todos están dotados técnicamente".