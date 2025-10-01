El defensa Jon Pacheco reconoce que al Alavés de Coudet le hacen "goles con muy poco"

Con la baja de Facundo Garcés, el navarro está llamado a ser titular en el eje de la zaga del equipo entrenado por el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet.

Pacheco reconoció en un vídeo publicado por el club vitoriano que les ha costado “puntuar más” en las últimas jornadas, aunque matizó que el inicio ha sido muy bueno.

A pesar de haber conseguido un punto de los últimos nueve, el zaguero aseguró que están “tranquilos, trabajando bien”.

Opinó que han merecido tener “algún punto más" como en Getafe y Mallorca y apostó por aportar en ataque desde todos los puestos.

"Necesitamos marcar más goles para ganar", consideró, convencido de que pueden "ganar a cualquiera".

Jon Pacheco deseó continuar con la dinámica a pesar de todo y se mostró agradecido por haber sido recibido “con los brazos abiertos”.

El Alavés es undécimo en LaLiga EA Sports (Primera División), con 8 puntos, once menos que el líder de la clasificación, el F.C. Barcelona, después de las siete jornadas disputadas.