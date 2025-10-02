Argentina: Gallardo y su campaña para reconciliarse con River

El choque entre River Plate y Rosario Central, en Rosario, es el plato más atractivo de la decimoprimera ronda del torneo Clausura del fútbol de Argentina.

Sin títulos en su segundo ciclo al frente del club de la banda roja cruzada, que comenzó en agosto de 2024, el entrenador argentino, hasta ahora intocable en el cuadro del barrio porteño de Núñez, empieza a enfrentar críticas tras la eliminación en la Copa Libertadores.

Después de 15 años River sufrió por primera vez cuatro derrotas seguidas, dos por el campeonato local y las dos que le propinó Palmeiras (2-1 y 3-1) en septiembre en los cuartos de final de la Libertadores, que era el gran objetivo de la temporada para los Millonarios.

Gallardo, que consiguió 14 títulos en su primera gestión de ocho temporadas, no ha alzado trofeos en esta segunda gestión, con dos dolorosas eliminaciones internacionales como decepciones mayores.

Peor aún, el Muñeco tenía un aura de entrenador decisivo en los enfrentamientos mata-mata, pero en estos últimos tiempos perdió cruces frente a Talleres por la Supercopa Internacional argentina, contra el modesto Platense en el torneo Apertura y ante Palmeiras.

Además del entrenador de 49 años, las críticas de los hinchas alcanzan, entre otros, al defensa chileno Paulo Díaz, los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja, y otros históricos como Ignacio “Nacho” Fernández y Enzo Pérez.

Cerca a la crisis, River es tercero en el Grupo B, con 18 puntos, a cuatro del sorpresivo líder Riestra (22), y deberá visitar al Rosario de Di María, único invicto del campeonato y sexto con 15 unidades.

Otro grande en apuros es Boca Juniors, sexto en el Grupo A, que recibirá el domingo a Newell’s en La Bombonera con la nueva probable ausencia de su entrenador, Miguel Ángel Russo, con problemas de salud desde hace semanas.

Programa decimoprimera fecha

Viernes

Tigre-Defensa

Unión-Aldosivi

Argentinos-Central Córdoba

Sábado

Sarmiento-Gimnasia

San Martín (SJ) -Instituto

Atlético Tucumán-Platense

Huracán-Banfield

Lanús-San Lorenzo

Domingo

Godoy Cruz-Independiente

Estudiantes-Barracas

Talleres-Belgrano

Boca-Newell’s

Rosario Central-River

Lunes

Riestra-Vélez

Racing-Independiente Rivadavia

