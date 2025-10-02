Fútbol Internacional

Brasileirão: Palmeiras golea a Vasco y asciende en la tabla

El Palmeiras, con los paraguayos Gustavo Gómez de titular y el ingreso de Ramón Sosa (66’), subió a la segunda plaza del Brasileirão (52 puntos) y puso presión al líder Flamengo (54).

02 de octubre de 2025 - 20:12
El argentino José Manuel López (42) anotó dos de los tres goles para la goleada del Palmeiras sobre Vasco da Gama.
El equipo del Palmeiras escaló en la tabla del Brasileirão tras ganar fácilmente el miércoles al Vasco da Gama por 3-0, situándose a dos puntos de los rojinegros, que anoche enfrentaban al Cruzeiro (50), tercero, en el Maracaná, en la 26ª jornada del torneo.

Una gran primera media hora del Verdão acabó con el partido y con la resistencia vascaína, con tres tantos de la pareja de moda del fútbol brasileño, el argentino ‘Flaco’ López (dos goles) y Victor Roque (un tanto).

En la lucha para acceder a la próxima Libertadores, el Botafogo ganó en casa 2-1 al Bahía, con un tanto del uruguayo Santi Rodríguez y otro de Jeffinho. Rodrigo Néstor, con una falta que desvió la defensa, recortó para un Bahía que jugó la segunda parte con 10.

* Resultados de la fecha 26: Martes: Atlético Mineiro 0-Juventude 0; Miércoles: Sport Recife 2-Fluminense 2, Palmeiras 3-Vasco 0, Mirassol 1-Red Bull Bragantino 1, Internacional 1-Corinthians 1, Santos 1-Grémio 1 y Botafogo 2-Bahía 1.

* Principales posiciones: Flamengo 54, Palmeiras 52, Cruzeiro 50, Botafogo y Mirassol 43; Bahía 40, Fluminense y São Paulo 35; Bragantino y Gremio 33.

