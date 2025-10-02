Damián se estrena como titular en la Liga Europa

Vigo (España), 2 oct (EFE).- El centrocampista Damián Rodríguez, sin minutos hasta el momento tanto en LaLiga como en la Liga Europa, es la gran novedad en la alineación de Claudio Giráldez en el Celta para medirse esta noche al PAOK en Balaídos.