Damián se estrena como titular en la Liga Europa

El técnico celeste introduce seis cambios respecto al último partido liguero ante el Elche: Manu Fernández, Starfelt, Javi Rueda, Damián Rodríguez, Aspas y Williot entran en el once inicial ante el conjunto griego.
Por su parte, el rumano Razvan Lucescu, técnico del PAOK, agita su once pensando en el importante partido del fin de semana contra el Olympiakos en la Superliga griega. El español Joan Sastre entra en el lateral derecho y Giorgos Giakoumakis, futbolista que milita en el equipo griego cedido por el Cruz Azul mexicano, será la referencia ofensiva.
Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Damián Rodríguez, Moriba, Mingueza; Aspas, Williot y Borja Iglesias.
PAOK: Pavlenka; Sastre, Vogliacco, Michailidis, Baba; Bianco, Ozdoev; Despodov, Camara, Konstantelias; Giakoumakis.
