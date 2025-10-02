Luca Zidane, convocado por primera vez con la selección de Argelia

El futbolista de 27 años, que el pasado mes de septiembre había anunciado su decisión de jugar con la selección africana a pesar de haber sido internacional por Francia hasta la categoría sub-20, podría hacer su debut oficial con Argelia el 9 de octubre ante Somalia o el 14 de octubre ante Uganda, tras ser incluido en la lista de convocados.

Además, su decisión ha provocado que el guardameta sea ya elegible para disputar con Argelia la Copa Africana de Naciones, que se disputa del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2026.

Luca, nacido en Marsella (Francia), se formó en la cantera del Real Madrid, con quien debutó en Primera División en mayo de 2018 con su padre, Zinedine Zidane, como entrenador de la primera plantilla.

En 2019 salió de la capital para recalar cedido en el Racing de Santander, donde permaneció una temporada hasta salir definitivamente del club blanco e incorporarse libre al Rayo Vallecano en 2020.

Después de dos temporadas en el equipo vallecano firmó con el Eibar, donde jugó un total de 77 partidos en dos temporadas, justo antes de recalar en su actual club, el Granada, en el verano de 2024.

La lista de Argelia para los dos siguientes partidos de clasificación al Mundial 2026 la integran:

Porteros: Oussama Benbout, Alexis Guendouz, Luca Zidane.

Defensas: Rami Bensebaïni, Mehdi Dorval, Jaouen Hadjam, Mohamed Tougaï, Samir Chergui, Rafik Belghali, Kevin Guitoun van den Kerkhof, Aïssa Mandi.

Centrocampistas: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Adem Zagence , Ibrahim Maza, Ilan Kebbal.

Delanteros: Mohammed Amoura, Youcef Belaïli, Yassine Benzia, Badredine Bouanani, Farès Chaïbi, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez , Bagdad Bounedjah, Amin Chiakha, Amine Gouiri.