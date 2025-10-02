Ozer detiene tres penaltis y lidera el asalto del Lille al Olímpico de Roma

El mediapunta argentino, que abrió el marcador para los verdiblancos a los treinta y un minutos con un sensacional zurdazo, dio origen con un no menos sobresaliente pase al definitivo 0-2, obra en propia meta del defensa español Francisco Javier Hidalgo Son.

Pero si un nombre destacó por encima de cualquier otro en esta segunda fecha de la Liga Europa fue el del guardameta otomano del Lille, Berke Ozer, que detuvo, nada más y nada menos, que tres penaltis consecutivos a menos de diez minutos para la conclusión.

Dos de ellos al delantero ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona, que tardará mucho tiempo en olvidar al cancerbero del Lille, tras ver como Ozer le adivinó por dos veces las intenciones.

Eso sí, tras adelantarse al lanzamiento del jugador ucraniano, lo que llevó al colegiado del encuentro, el belga Erik Lambrechts, a obligar repetir hasta en tres ocasiones la pena máxima.

Pero ni así lograron los jugadores del Roma batir a Berke Ozer, que también detuvo el tercer y ya definitivo penalti al atacante argentino Matías Soulé.

Toda una gesta que permitió al Lille, que ya se impuso al Brann noruego en la primera jornada, encadenar su segunda victoria consecutiva, tras hacer valer el gol (0-1) del islandés Hakon Haraldson a los seis minutos de juego.

Igualmente cuenta por victorias sus encuentros el Braga portugués , que dirige el español Carlos Vicens, tras imponerse este jueves por 0-2 en su visita al campo del Celtic de Glasgow.

Dos goles que no dejaron muy bien parados ni al veterano portero del Celtic Kasper Schmeichel ni a su defensa, ya que si en el primero, obra de Ricardo Horta, el guardameta danés falló de manera clara, en el segundo, obra de español Gabri Martínez, la zaga escocesa tampoco estuvo acertada.

Todo lo contrario que el cancerbero polaco del Bolonia, Lukas Skorupski, que salvó un punto para el conjunto italiano, tras impedir la victoria (1-1) del Friburgo alemán en el Renato Dall'Araco con una doble intervención a los 69 minutos a remates de Derry Scherhant y Jan-Niklas Beste.

Nada pudo impedir que el delantero Kerem Akturkoglu llevase a la victoria al Fenerbahce, tras firmar un doblete (2-1) ante el Niza, en un encuentro en el que el español Marco Asensio volvío a ser titular en la filas del conjunto otomano.