Peñarol quiere seguir arriba y presionar a un Nacional que perdió margen de error

Este domingo, el Aurinegro recibirá a Danubio en un partido que afrontará con la tranquilidad de saber que aventaja por cuatro unidades a su más inmediato perseguidor.

De acuerdo con esto, los de Diego Aguirre acabarán la jornada como líderes sin importar el resultado que obtengan.

No obstante, en este momento se encuentran a cuatro puntos de Nacional en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

A falta de 18 puntos por disputarse y después de que el Tricolor dejara dos por el camino el pasado fin de semana, Peñarol necesita que su tradicional adversario pierda unidades en al menos dos partidos más, por lo que también tiene claro que ganar es clave mientras espera que eso suceda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nacional jugará este sábado en su casa frente a Cerro Largo y buscará una victoria que le devuelva la tranquilidad y le permita seguir soñando con el Clausura, aunque allí se encuentra a cinco puntos del primero.

La décima fecha del Clausura comenzará este viernes con los encuentros River Plate-Liverpool y Montevideo City Torque-Miramar Misiones, mientras que se cerrará el lunes con el duelo Defensor Sporting-Montevideo Wanderers.

En otros partidos, este sábado Boston River recibirá a Juventud, al tiempo que el domingo Cerro visitará a Progreso y Racing se enfrentará con Plaza Colonia.

- Encuentros de la décima jornada del Torneo Clausura uruguayo:

. Viernes 3: River Plate-Liverpool, Montevideo City Torque-Miramar Misiones.

. Sábado 4: Boston River-Juventud, Nacional-Cerro Largo.

. Domingo 5: Progreso-Cerro, Racing-Plaza Colonia, Peñarol-Danubio.

. Lunes 6: Defensor Sporting-Montevideo Wanderers.