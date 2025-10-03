Almeyda: "Las realidades del Barcelona y del Sevilla son diferentes"

Almeyda, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, el penúltimo antes del encuentro, señaló que desea "ser congruente con el mensaje" que transmite a sus futbolistas, a los que asegura que pueden "dar batalla".

El preparador del Sevilla apuntó del Barça que es un "rival que está preparado para pelear la Champions" y ante el que espera "estar a la altura para devolverle a la afición el aliento" que da al equipo.

El técnico bonaerense asume que su equipo no ha podido "ganar dos partidos seguidos por el momento" pero insistió que los seguidores "son inteligentes y saben que darlo todo, a la larga, te lleva a que el resultado final sea bueno", si bien el Sevilla sólo ha sumado un punto de los nueve posibles como local.

Almeyda no quiso extenderse sobre las virtudes del barcelonista Lamine Yamal, ya que "detenerse sólo en un jugador sería un grave error. El Barcelona tiene veinte jugadores buenos" y su entrenador -el alemán Hansi Flick- propicia "un funcionamiento más allá de las cualidades técnicas de cada futbolista. Lamine o Pedri no juegan solos, hay un equipo detrás".

Aun así, el preparador argentino sabe que se trata de "un hermoso partido para jugarlo, para dirigirlo o para verlo" e indicó que pese a "la enorme dificultad" que plantea el Barcelona, "hay en juego tres puntos que nadie quiere perder ni dar por perdidos".

"Estamos estudiando cómo luchar el partido con nuestras armas. Estamos ilusionados y ojalá que nos salga bien", apostilló Almeyda, quien desveló que el extremo belga Adnan Januzaj, quien no se ha podido ejercitar con sus compañeros en los últimos días por esguince lateral en el tobillo izquierdo, "ya está prácticamente a disposición" del equipo y que le "gusta cuando los jugadores quieren estar".

El entrenador argentino comentó también los elogios del exdirector deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', que fue compañero suyo en la temporada 1996/97 para mostrar "agradecimiento por sus palabras" porque considera que "el fútbol es esto: amistades y recuerdos".