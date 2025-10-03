Morata se cae de una convocatoria a la que regresan Llorente, Barrios, Álex Baena y Samu

Madrid, 3 oct (EFE).- La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.