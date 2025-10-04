El United de Diego León venció al Sunderland de Omar Alderete

El Manchester United de Diego León ganó el duelo de paraguayos y canteranos de Cerro Porteño contra el Sunderland de Omar Alderete por la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra. Los El lateral izquierdo de 18 años fue suplente, no ingresó y continúa sin debutar en el certamen, mientras que el zaguero de 28 años arrancó de titular y disputó todo el encuentro.

El United, con León en el banco por segunda ocasión consecutiva y por tercera en la temporada de Liga, volvió al triunfo luego del tropiezo en Brentford. Mason Mount a los 8 minutos y Benjamin Šeško a los 31′ convirtieron para los Diablos Rojos, que ganaron por tercera vez en el certamen y escalaron parcialmente al octavo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos.

Omar Alderete: 7 partidos, 6 de titular

Por su lado, las Abejas sufrieron la segunda derrota en el campeonato inglés tras dos triunfos y dos empates y marchan momentáneamente en la sexta posición de la clasificación con 11 unidades, a 5 del puntero Arsenal. Alderete, quien marcó en la ronda anterior para el 1-0 sobre Nottingham Forest, llegó a los 7 encuentros, de los cuales en los últimos 6 inició en el once.