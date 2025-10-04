Envigado, cuna de James Rodríguez, 'Juanfer' Quintero y John Durán, cae a segunda

A falta de seis fechas para culminar la fase de 'todos contra todos', el equipo dirigido por el colombiano Andrés Orozco quedó irremediablemente condenado a jugar el próximo año en la serie B, como hace 18 años.

Envigado tiene 13 puntos en 14 fechas jugadas, por lo que ocupa la casilla 17 y matemáticamente ya no puede salvar su lugar en la A, incluso si ganara todos los partidos que restan.

Los envigadeños comenzaron a sufrir con más intensidad este sábado desde que el argentino Fabián Sambueza abrió el marcador cuando apenas iban tres minutos.

Luego vino el tanto de penalti del también argentino Luciano Pons para el 2-0 de los Leopardos que, de momento, asumen el liderato de la liga colombiana con 27 puntos, 2 más que Junior.

Bayron Garcés devolvió la esperanza al marcar el 1-2, pero el tiempo no alcanzó para más.

Uno de las más recientes figuras promovidas por Envigado es Jhon Jáder Durán, quien debutó con 15 años. Actualmente juega en el Fenerbahce turco cedido por el Al Nassr saudí.

La jornada 14 del Torneo Finalización fue positiva para Deportivo Cali, que derrotó a domicilio por 0-1 a Deportivo Pereira y ascendió con 20 puntos al octavo lugar del torneo colombiano que disputan 20 equipos.

Los pereiranos han atesorado 15 puntos, que los dejan en la casilla 12, pero con menos margen para lograr meterse a la final.

Unión Magdalena superó por 3-2 a Águilas y ha tomado distancia de la amenaza del descenso.