Japón avanza a octavos del Mundial Sub 20 con campaña perfecta

La selección Sub-20 de Japón certificó su pase a los octavos de final del Mundial de Chile con un rendimiento inmaculado, cerrando la fase de grupos con tres victorias de tres, añ golear este viernes 3-0 a Nueva Zelanda, asegurando así el liderato del Grupo A con 9 puntos. Nueva Zelanda, por su parte, quedó eliminada, con 3 unidades.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 00:02
Jugadores de Japón celebran un gol este viernes, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Nueva Zelanda y Japón del Sur en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso (Chile).
Jugadores de Japón celebran un gol este viernes, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Nueva Zelanda y Japón del Sur en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso (Chile).

La misma renta de tres puntos (un triunfo y dos derrotas) conseguida por Nueva Zelanda, pero con un mejor saldo goleador, permitió al equipo anfitrión (Chile) avanzar a la siguiente fase desde la segunda posición. Con una campaña idéntica a la neozelandesa, Egipto se ubicó en el tercer lugar, a la espera de saber si clasifica a octavos como una de las cuatro mejores terceras selecciones.

Los goles de la victoria japonesa fueron obra de Kosei Ogura (minuto 22), un autogol de Jayden Simith (64′) y Hisatsugu Ishii (82′). Ogura, del Hosei University, abrió el marcador al minuto 22 con un potente remate de pierna zurda que se coló en la escuadra desde una posición incómoda.

Tras tomar la ventaja, Japón le cedió la posesión del balón a Nueva Zelanda, buscando capitalizar errores en la salida rival. Pese a los intentos, Nueva Zelanda no logró generar peligro real, y su oportunidad más clara llegó justo antes del descanso, con un remate cruzado de Nathan Walker.

En la segunda mitad, el dominio japonés se hizo más evidente. El segundo gol llegó en el minuto 64, tras un error en la salida de balón provocado por Hiraga. El defensor Jayden Smith intentó despejar, pero terminó introduciendo el balón en su propia portería.

La puntilla final se materializó en el minuto 82. Tras una buena acción, Takaoka filtró un pase a la espalda de los centrales que Ishii aprovechó para definir el 0-3 definitivo, para Japón ya espera rival en octavos de final, donde se enfrentará al mejor tercero de los grupos C, D o E.

