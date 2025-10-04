Japón avanza a octavos del Mundial Sub 20 con campaña perfecta

La misma renta de tres puntos (un triunfo y dos derrotas) conseguida por Nueva Zelanda, pero con un mejor saldo goleador, permitió al equipo anfitrión (Chile) avanzar a la siguiente fase desde la segunda posición. Con una campaña idéntica a la neozelandesa, Egipto se ubicó en el tercer lugar, a la espera de saber si clasifica a octavos como una de las cuatro mejores terceras selecciones.

Los goles de la victoria japonesa fueron obra de Kosei Ogura (minuto 22), un autogol de Jayden Simith (64′) y Hisatsugu Ishii (82′). Ogura, del Hosei University, abrió el marcador al minuto 22 con un potente remate de pierna zurda que se coló en la escuadra desde una posición incómoda.

Tras tomar la ventaja, Japón le cedió la posesión del balón a Nueva Zelanda, buscando capitalizar errores en la salida rival. Pese a los intentos, Nueva Zelanda no logró generar peligro real, y su oportunidad más clara llegó justo antes del descanso, con un remate cruzado de Nathan Walker.

En la segunda mitad, el dominio japonés se hizo más evidente. El segundo gol llegó en el minuto 64, tras un error en la salida de balón provocado por Hiraga. El defensor Jayden Smith intentó despejar, pero terminó introduciendo el balón en su propia portería.

La puntilla final se materializó en el minuto 82. Tras una buena acción, Takaoka filtró un pase a la espalda de los centrales que Ishii aprovechó para definir el 0-3 definitivo, para Japón ya espera rival en octavos de final, donde se enfrentará al mejor tercero de los grupos C, D o E.