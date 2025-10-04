Victorias de Colo Colo y São Paulo en el final de la primera jornada del torneo

El comienzo del Grupo D dejó una victoria por 2-0 de Colo Colo sobre Olimpia y de 0-2 de Sao Paulo sobre San Lorenzo.

Colo Colo venció con un doblete de Mary Valencia en el Estadio Florencio Sola del club Banfield.

Más tarde, Millene y Camila garantizaron con sus goles los 3 puntos de São Paulo sobre San Lorenzo.

En el Grupo D, concentrado en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, la primera jornada arrojó dos empates. Deportivo Cali igualó 1-1 con Libertad gracias a los goles de Angie Salazar y María Luján Tamay, mientras que Nacional y Universidad de Chile terminaron 0-0.

El torneo continuará este sábado con la disputa de la segunda jornada de los grupos A y B.

Corinthians se medirá con Always Ready e Independiente del Valle con Independiente Santa Fe en el Grupo A. Boca Juniors recibirá a Adiffem y Alianza Lima a Ferroviária en el B.

Tras completarse la primera jornada, Independiente Santa Fe lidera la zona A con 3 unidades, Corinthians e Independiente del Valle tienen una y cierra Always Ready con una derrota.

En tanto, en el Grupo B el líder es Ferroviária de Brasil con tres puntos, Alianza Lima y Boca Juniors suman uno, y completa la clasificación ADIFFEM en cero.