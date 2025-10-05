LaLiga de España: Barcelona se desmorona

Con ocho partidos disputados, el Real Madrid, que el sábado ganó 3-1 sin brillo al Villarreal, suma 21 puntos, dos más que el Barcelona. El Sevilla se dio un festín con goles de Alexis Sánchez (13’, penal), Isaac Romero (36’), José Ángel Carmona (90’) y Akor Adams (90+5’).

Lea más: Julio Enciso debuta con la camiseta de Racing de Estrasburgo

El Atlético de Madrid, en cambio, no pudo darle continuidad al estado de felicidad en el que se había instalado tras golear al Real Madrid en el derbi y al Eintracht de Fráncfort en la Liga de Campeones, y eso que volvió a adelantarse en el marcador muy pronto en Balaídos ante el Celta, único equipo de LaLiga que no conoce la victoria, ante el que igualó a un tanto, jugando con diez hombres.

* Resultados de la octava ronda: Viernes: Osasuna 2-Getafe 1; Sábado: Real Oviedo 0-Levante 2, Girona 2-Valencia 1, Athletic 2-Mallorca 1 y Real Madrid 3-Villarreal 1; Domingo: Alavés 3-Elche 1, Sevilla 4-Barcelona 1, Real Sociedad 0-Rayo 0, Espanyol 1-Betis 0 y Celta 1-Atlético de Madrid 1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy