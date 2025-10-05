Mbappe aumenta su ventaja

Mbappé, que cerró la victoria de su equipo ante el Villarreal (3-1), acumula nueve tantos, tres más que el argentino Julián Álvarez, atacante del Atlético de Madrid, que no pudo mantener su racha en Balaídos ante el Celta.

Con cinco dianas se han situado el camerunés Etta Eyong, delantero del Levante, y el brasileño Vinicius Junior, autor del doblete que encaminó el triunfo del Real Madrid.

El colombiano 'Cucho' Hernández abrió la remontada del Betis en el campo del Espanyol con su cuarto tanto, cifra que alcanzó también el portugués Andre Silva, delantero del Elche. Ambos empatan con Ferran Torres, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), Borja Iglesias (Celta), Iván Romero (Levante) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca).

- Con 9 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Julián Alvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid).

- Con 5 goles: Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres y Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Andre Silva (POR) (Elche); Iván Romero (Levante); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Liso (Getafe); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal)

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p) y Fermín (Barcelona); Fornals y Ez Abde (MAR) (Betis); Puado (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Vanat (UKR) (Girona); Carlos Álvarez (Levante); Budimir (CRO) (1p) (Osasuna); De Frutos y Álvaro García (Rayo Vallecano); Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Guevara y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING), Le Normand y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Pedri, Dani Olmo, Eric García, Araujo (URU), Kounde (FRA) y Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez y Aspas (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa y John Donald (Elche); Miguel Rubio, Kike García (1p), Roberto, Carlos Romero, Cabrera (URU) y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín, Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Ounahi (MAR) y Arnau (Girona): Toljan (GER), Morales (1p) y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB) y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Miliao (BRA) y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Brais Méndez y Odriozola (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Vargas (SUI), Sow (SUI) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN), Solomon (ISR) y Moleiro (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid).