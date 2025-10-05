Fútbol Internacional

Ucrania y España abren la fiesta de los octavos de final del Mundial sub-20

Santiago de Chile, 5 oct (EFE).- La selección sub-20 de Ucrania, líder con 7 puntos del Grupo B del Mundial juvenil que transcurre en Chile, y la de España, que se ha clasificado desde el C como una de las mejores terceras, abrirán este martes la fase de octavos de final, que se extenderá hasta el 9 de octubre.

Por EFE
05 de octubre de 2025 - 22:25
Lideraron los 6 grupos de la versión 24 del torneo Japón, con una campaña perfecta de 9 puntos en el Grupo A, Ucrania (7 en el B), Marruecos con 6 en el C, Argentina con 9 en el D, Estados Unidos con 6 en el E y Colombia con 5 en el F.

Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona selección de Chile con 3 puntos en el A, Paraguay con 4 en el B, México con 5 en el C, Italia con 4 en el D, Sudáfrica con 6 en el E y Noruega con 5 en el F.

La instancia que reúne a las dieciséis mejores selecciones se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto.

La primera entre las mejores terceras fue Francia con 6 puntos en el E. Nigeria sacó 4 en el F, misma renta de Corea del Sur en B y España en el C.

La primera jornada de los octavos de final la completarán este martes Chile y México.

- Emparejamientos de los octavos de final:

07.10 Ucrania - España en Valparaíso

07.10 Chile - México en Valparaíso

09.10 Marruecos - Corea del Sur en Rancagua.

