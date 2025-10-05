Ucrania y España abren la fiesta de los octavos de final del Mundial sub-20

Santiago de Chile, 5 oct (EFE).- La selección sub-20 de Ucrania, líder con 7 puntos del Grupo B del Mundial juvenil que transcurre en Chile, y la de España, que se ha clasificado desde el C como una de las mejores terceras, abrirán este martes la fase de octavos de final, que se extenderá hasta el 9 de octubre.