Ucrania y España abren la fiesta de los octavos de final del Mundial sub-20

Lideraron los 6 grupos de la versión 24 del torneo Japón, con una campaña perfecta de 9 puntos en el Grupo A, Ucrania (7 en el B), Marruecos con 6 en el C, Argentina con 9 en el D, Estados Unidos con 6 en el E y Colombia con 5 en el F.
Acompañaron a estos líderes desde el segundo puesto la anfitriona selección de Chile con 3 puntos en el A, Paraguay con 4 en el B, México con 5 en el C, Italia con 4 en el D, Sudáfrica con 6 en el E y Noruega con 5 en el F.
La instancia que reúne a las dieciséis mejores selecciones se ha completado con cuatro que terminaron en el tercer puesto.
La primera entre las mejores terceras fue Francia con 6 puntos en el E. Nigeria sacó 4 en el F, misma renta de Corea del Sur en B y España en el C.
La primera jornada de los octavos de final la completarán este martes Chile y México.
- Emparejamientos de los octavos de final:
07.10 Ucrania - España en Valparaíso
07.10 Chile - México en Valparaíso
09.10 Marruecos - Corea del Sur en Rancagua.