Dembélé celebrará el Balón de Oro con su primer club

El jugador de 28 años Ousmane Dembélé “será recibido en el ayuntamiento para recibir una medalla de la ciudad y presentar su Balón de Oro”, declaró el director del gabinete Camille Narancitch.

Después será recibido en el estadio Mathieu Bodmer del Evreux FC, donde comenzó a jugar al fútbol en 2004.

Dembélé se fue de Evreux al centro de formación del Rennes a los 13 años, antes de jugar en el Borussia Dortmund y en el FC Barcelona.

Vencedor de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain en mayo de 2025, el atacante también ganó el Mundial 2018 con Francia. AFP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy