El colombiano Bernardo Redín promete "recuperar la confianza" del Tauro F.C. en Panamá

"Llego a un club con mucha historia, con una identidad muy marcada y el más laureado de Panamá”, declaró Redín en palabras difundidas por el club panameño.

El entrenador, que destacó los 17 títulos que ostenta la entidad panameña, afirmó que su llegada busca "aportar experiencia, fortalecer el grupo, competir siempre con ambición y respeto por la camiseta del Tauro".

Redín, quien llega al banquillo albiblanco en reemplazo del venezolano Enrique 'Kike' García, reconoció que el club atraviesa "un momento difícil" y señaló que su primer objetivo será "recuperar la confianza del grupo" para cerrar el campeonato de la mejor manera posible.

Tras once jornadas disputadas, el Tauro marcha en el último puesto en la conferencia Este con 13 puntos, a falta de cinco fechas para finalizar la primera fase del torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comunicado oficial del club panameño subraya la trayectoria del nuevo estratega, quien ha dirigido en Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, y ha trabajado como asistente técnico de Reinaldo Rueda en selecciones nacionales como las de Chile y Colombia, además del Atlético Nacional, con el que conquistó la Copa Libertadores en 2016.

Como futbolista, Redín fue mundialista con la selección colombiana en Italia 1990 y figura destacada del Deportivo Cali.

La directiva taurina destacó que la llegada del técnico colombiano "marca el inicio de una nueva etapa en el club, orientada al fortalecimiento deportivo y al crecimiento institucional".

"El nuevo cuerpo técnico iniciará labores de inmediato con la plantilla profesional, enfocado en preparar al equipo para los próximos compromisos y continuar construyendo sobre la base del legado taurino", concluye el comunicado".