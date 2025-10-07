El Mundial 2026 puede sumar selecciones en esta “ventana”

Hasta el momento está confirmada la presencia de las tres selecciones anfitrionas, así como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Irán, Australia (Asia), Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay (Conmebol), Marruecos, Túnez (África) y Nueva Zelanda (Oceanía), con lo que queda por conocerse el nombre de 30 más.

En África, las selecciones que están en condiciones se asegurar su clasificación son: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana y Senegal; de acuerdo a las combinaciones que se den esta semana.

En Europa, también son varios los países que van por la clasificación el fin de semana y la próxima, entre ellas están: Croacia, Francia, Eslovaquia, Suiza, Inglaterra, Noruega, Portugal y España.

Entre las selecciones que componen la Concacaf, Honduras y Jamaica están en condiciones de obtener el pasaporte al Mundial si se dan algunos resultados.

Finalmente, en Asia se disputa en esta ventana la cuarta ronda, dividida en dos grupos: Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán (A), Arabia Saudí, Irak e Indonesia (B).

Los primeros se clasifican y los segundos pasan a la quinta ronda para disputar una eliminatoria a ida y vuelta con un billete para el torneo de repesca intercontinental.