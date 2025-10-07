Diego González: “es un sueño cumplido para mí”

El cuerpo técnico y el plantel se encuentran ajustando los últimos detalles tácticos previo a los dos primeros compromisos de carácter amistoso a nivel internacional, que se disputarán ante las selecciones de Japón y Corea del Sur.

Los encuentros están programados para fechas cruciales: el partido contra Japón será el viernes 10 de octubre a las 7:20 (hora local), y el duelo contra Corea del Sur se jugará el martes 14 de octubre a las 8:00 (hora local).

El delantero del Atlas de México, Diego González, fue convocado por primera vez a la selección paraguaya absoluta y no ocultó su emoción al integrarse al plantel en Japón. “Es algo único para mí, es un sueño cumplido para mí y para toda mi familia, veníamos trabajando para eso, y gracias a Dios se me dio ahora y muy contento, significa un montón para mí”, comenzó diciendo el delantero de 22 años en charla con el medio oficial de la APF.

Dijo además que estos amistosos pueden servir de gran prueba para él, en la búsqueda de ganarse un lugar en la lista mundialista. “Va a ser muy importante, y creo que va a ser importante para todo el grupo, para ir demostrando también al profe que todos los jugadores que llama para estos amistosos que van a ser importantes, para que el entrenador sepa que estamos preparados para lo que se viene”, afirmó.

Sobre el nivel que viene teniendo con los “zorros” de Guadalajara en la Liga MX, comentó: “Gracias a Dios estoy pasando por un gran momento y espero poder continuar así, y ojalá que estos amistosos y este llamado sean muy importante en mi carrera y para mi crecimiento también”. El ex Lazio alcanza los 29 partidos en la temporada, en la que registró 7 tantos y brindó 8 asistencias.

Finalmente, sobre los rivales de la Albirroja en los amistosos que están a la vista, expresó: “Japón sabemos que es un equipo muy dinámico, son jugadores que siempre están jugando al cien por ciento, y Corea del Sur también, entonces van a ser partidos muy importante para nosotros, para nuestro crecimiento también de cara a la Copa del Mundo”.

Fuente: APF