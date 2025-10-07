Jordi Alba anuncia su retiro

El defensor Jordi Alba, de 36 años, pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 17 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Liga de Campeones de Europa en 2015.

“Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones” , dijo el marcador de punta en un emotivo video en Instagram.

Su partida es sorpresiva pues había ampliado en mayo su compromiso hasta el final de 2027. Su decisión se debe a razones estrictamente personales y familiares, dijo a la AFP una fuente de su entorno. “Jordi ha sido una incorporación excepcional para el Inter Miami y uno de los jugadores más destacados de la Major League Soccer durante estas dos temporadas” , destacó en un comunicado Jorge Mas, dueño del club floridano.

El anuncio de su partida es un nuevo baldado de agua fría para Las Garzas, luego de que otro español, el extraordinario mediocentro defensivo Sergio Busquets, avisara a finales de septiembre que colgará las botas al término de la actual campaña de la MLS.

Busi fue el primero de los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran Messi y el uruguayo Luis Suárez, en poner una fecha de despedida. Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela del Diez.

El mundo del fútbol está pendiente del esperado anuncio de renovación del astro argentino, que podría extender su contrato más allá de 2026. Suárez, de su lado, termina su contrato en diciembre y un mes atrás se mostró abierto a alargar su estancia en la capital latina de Estados Unidos.

En su último baile juntos, el cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre. Miami tiene todavía por delante dos partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

De corta estatura (1,70 metros) pero gran despliegue físico, Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barça, club en el que se formó y al que defendió entre 2012 y 2023.

Ambos marcaron numerosos goles con la misma receta: pared, pase a la raya, pase de la muerte y tanto del 10. Su debut profesional, sin embargo, no fue vestido de azulgrana sino con los colores del Gimnástic de Tarragona (2008-09), de la Degunda división española, y luego en el Valencia (2009-12).

Los Chés, con los que no alzó ningún título, fueron la puerta de entrada para el Barça y la selección de España.

Nacido en Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona, Alba debutó en La Roja en 2011 y se retiró en 2023 (9 goles y 22 asistencias en 93 partidos) para centrarse en su vida en la MLS.

Fue en el club catalán con el que mostró su mejor versión al lado de una constelación de estrellas que lo conquistaron todo: desde ligas, copas y supercopas españolas, hasta la Champions, la Supercopa de Europa (2015) y el Mundial de Clubes (2015).

“Un lateral único. Historia del Barça. Gracias, Jordi”, escribieron los culés en X. En Estados Unidos ayudó a impulsar la imagen del soccer y grabó su historia en el primer trofeo ganado por el Inter Miami, la Leagues Cup de 2023. “Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias, fútbol. Gracias, por tanto” , agregó el lateral en su video de despedida. AFP