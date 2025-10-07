México arrolla a Chile y se instala en cuartos del Mundial Sub 20

El camino a la victoria se abrió al minuto 26, cuando el delantero Tahiel Jiménez desató un potente disparo, asistido por la joven sensación de 16 años, el volante ofensivo Gilberto Mora. Pese a que la “Rojita” intentó reaccionar y se hizo con la posesión tras el descanso, cualquier atisbo de remontada se desvaneció al 67′. El mediocampista Iker Fimbres se despachó con un bombazo desde fuera del área, doblando la ventaja y apagando la esperanza local.

La fiesta mexicana se convirtió en una humillación en los últimos diez minutos. El extremo Hugo Camberos inició el festival con una definición certera dentro del área al 80′, para luego sellar su doblete al 86′, dejando a un Chile visiblemente destrozado anímicamente. El único consuelo para los locales llegó al 88′ a través de su capitán, Juan Rossel, quien anotó el gol del honor.

De esta forma, Chile cierra un decepcionante Mundial Sub-20. Su pase a octavos fue milagroso, logrado solo por el fair play (menos tarjetas amarillas) tras empatar a tres puntos con Egipto en el Grupo A. México, que busca superar el subcampeonato de 1977, espera ahora a su rival. El pase a cuartos se definirá mañana, miércoles, cuando Argentina y Nigeria se enfrenten en el Estadio Nacional de Santiago a las 16:30 horas.

Fuente: AFP

