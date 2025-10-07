Mundial Sub 20 Chile: Noruega, el reto a vencer para la Albirroja

Paraguay buscará superar el primer escollo posterior a la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile, en este caso a la selección de Noruega, en la segunda jornada de la ronda de los octavos de final del certamen.

La Albirroja Sub 20 llegó a esta instancia luego de quedar segunda en el Grupo B por detrás de Ucrania (7 puntos) y delante de Corea del Sur, con los mismos cuatro puntos de nuestra selección.

Nuestra representación llega a este compromiso frete a los nórdicos con una ausencia importante, la de Enso González, suspendido por tres juegos tras la expulsión frente a Corea del Sur, con roja directa.

Los dirigidos por Antolín Alcaraz tuvieron mayor tiempo de descanso y preparación que Noruega, atendiendo a que el último juego de la Albirroja en el Grupo B fue el viernes pasado frente a Ucrania y los noruegos cerraron la fase de grupos recién el domingo, con un empate frente a Arabia Saudita de 1-1.

La delegación guaraní inició el periplo en la ciudad de Valparaíso, luego se trasladó a Santiago para disputar su último encuentro de la etapa inicial y ahora se encuentra en Talca, donde disputa hoy su encuentro de octavos de final, en el estadio Fiscal de la mencionada ciudad.

* Los otros compromisos de octavos previstos para este miércoles: 16:30: Colombia vs. Sudáfrica y Argentina vs. Nigeria; 20:00: Japón vs. Francia. El jueves se cierran los octavos: 16:30: Estados Unidos vs. Italia; 20:00: Marruecos vs. Corea del Sur.