Los aficionados recaudan 260 000 euros en honor a Diogo Jota y André Silva

Este dinero irá en su totalidad procede de los aficionados que han impreso el número y nombre de Jota en sus camisetas y que han comprado las camisetas que homenajean al futbolista.

La Fundación del club inglés destinará el dinero a crear programas de fútbol base en nombre de Jota y su hermano. El Liverpool se ha comprometido a compartir más detalles sobre esta iniciativa en el futuro.

Además, el club creará otros homenajes permanentes, mientras que las miles de ofrendas florales que se han dejado en Anfield en estos meses serán recicladas y se utilizarán como decoración en el propio estadio y en los centros de entrenamientos del club en la ciudad.

El plan del Liverpool es erigir una escultura permanente en los alrededores de Anfield que sirva como lugar de reunión para homenajear a Jota, que disputó 182 partidos y marcó 65 goles con los 'Reds', además de ganar una Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga.

Hasta que se cree esta estatua, existe una zona temporal en el estadio donde los visitantes pueden mostrar sus respetos a los hermanos.