Nicaragua, obligado a vencer a Haití para mantener esperanzas de clasificarse al Mundial

Nicaragua y Haití se verán las caras este jueves a las 18:00 hora local (24:00 GMT) en el Estadio Nacional, en Managua, donde los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa buscan mantenerse con vida tras tropezar frente a Honduras en la pasada jornada.

La Azul y Blanco consiguió un empate frente a Costa Rica por 1-1 en la primera jornada y luego perdió como visitante frente a Honduras por 2-0.

Enfrente tendrá a Haití, que empató sin goles frente a Honduras en su primer partido, mientras que en la última jornada remontó dos goles en contra frente a Costa Rica en un partido que finalizó empatado 3-3.

Ambas selecciones buscarán su primera victoria del Grupo C, que lidera Honduras con 4 puntos, seguido por Costa Rica y Haití, con 2 puntos, y Nicaragua, con 1. Solo el primero se clasificará de forma directa al Mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Haití, del entrenador Sébastien Migné, llegó a Managua con cinco días de antelación al partido con el objetivo de ganar par dar un golpe de autoridad que le permita no perder de vista a Honduras y Costa Rica, que se enfrentarán en el otro duelo.

La defensa de Nicaragua buscará como frenar Duckens Nazon, que viene de marcar un histórico triplete en Costa Rica.

El delantero también alcanzó cinco goles en las actuales eliminatorias de Cla oncacaf y ahora comparte el primer lugar entre los máximos goleadores.

El encuentro será el segundo entre ambas selecciones en eliminatorias mundialistas y el décimo en su historial general. Haití lidera la serie con seis victorias, por una de Nicaragua, mientras que dos partidos terminaron en empate.

El reto para la Azul y Blanco es mayúsculo porque una derrota lo dejaría casi sin opciones de clasificarse.