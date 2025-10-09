Copa Libertadores Femenina: Libertad pasa a cuartos con un sufrido empate

El cuadro gumarelo quedó segundo en el Grupo D con 3 puntos (tres empates), por detrás de Deportivo Cali con 7 unidades, equipo colombiano que venció a Universidad de Chile por 2-0.

El encuentro de este jueves comenzó a complicarse para el representante paraguayo en el minuto 84, con un penal para Nacional concedido posterior a la revisión VAR y la expulsión de la defensora Natalia Genes. Josefina Villanueva desaprovechó la oportunidad de adelantar a Nacional al errar el tiro desde los 12 pasos.

Al minuto 90+10, las chicas charrúas celebraron el gol del triunfo y clasificación, pero el VAR determinó lo contrario, manteniéndose la paridad hasta el final y la clasificación de Libertad. El rival de las gumarelas surgirá del Grupo C, que tiene a Olimpia eliminado y en pugna a Colo Colo (6), São Paulo y San Lorenzo (3).

