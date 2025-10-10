Eliminatorias Europeas: Mbappé acerca a Francia

Con seis puntos, Alemania pasa a liderar el Grupo A, empatada con Eslovaquia.

Además, con tres triunfos en tres partidos, Francia ya tiene el pase al gran torneo al alcance de la mano: domina el grupo D con pleno de nueve puntos y afronta las tres jornadas que restan con un colchón de cinco sobre Ucrania, segunda gracias a su espectacular victoria 5-3 en Islandia.

Por su parte, Bélgica se atascó contra Macedonia del Norte en Gante (0-0) dejando escapar la posibilidad de tomar la delantera en el grupo J.

