¡Asunción es elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031!

Histórico hito para el deporte nacional, Asunción albergará a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2031, un sueño que todo amante del deporte tenía, ahora es una realidad. Estos Juegos son la antesala de unos Juegos Olímpicos por lo que las exigencias serán mayores para poner a punto todos los detalles.

Luego de una presentación de 40 minutos de ambas ciudades candidatas se procedió a la elección a través de los votos, Asunción obtuvo 28 votos contra 24 de Río Niterói en la elección para ser la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2031.

En total fueron 53 votos los que determinaron al ganador, los cuales se dividen en 41 votos, uno por cada país miembro, y por estatuto de la organización, 12 países poseen un voto más por haber sido sede de los Juegos Panamericanos.

Paraguay resurge y muestra su grandeza al mundo.



Asunción será sede de los XXI Juegos Panamericanos 2031.

Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental, poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial.



¡El 2031 nos encontrará unidos, orgullosos…

Estos son: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

Tras la organización de los Juegos Panamericanos Junior este año en Asunción, Paraguay será por primera vez organizador de la cita continental de mayores.

Dentro de su propuesta está construir, además de la Villa Panamericana (Mariano Roque Alonso), un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico de Asunción, además de contar con las sedes ya utilizadas en la cita junior de agosto pasado.

Otra de las novedades será la apertura de los Juegos que se realizará en el futuro estadio del Olimpia el ODD en el 2031.

También se albergará a los Juegos Parapanamericanos y ambas competencias tiene el mes asignado de agosto para las competencias.

¡OFICIAL! ASUNCIÓN SERÁ SEDE DE LOS XXI JUEGOS PANAMERICANOS 2031. 🇵🇾



Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental.



Su proyecto incluye la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico.

¡Felicitaciones a todo…

Es la segunda ocasión que Asunción estaba en busca de la la sede, para el 2027 había perdido ante Lima, Perú.