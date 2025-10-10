Infantino se reúne con el primer ministro canadiense para hablar del Mundial 2026

Durante el encuentro, Infantino entregó a Carney "su billete" para asistir al primer partido del Mundial 2026 que Canadá jugará el 12 de junio de 2026 en Toronto.

Carney, junto a un balón que le regaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reciente viaje a la capital mexicana, declaró que Canadá estaba "entusiasmada y honrada" de organizar junto con sus vecinos norteamericanos el Mundial 2026.

El primer ministro canadiense afirmó que la pelota "es un símbolo de amistad y unidad a través del deporte. Y el presidente Infantino tiene como prioridad, en el fútbol masculino y femenino, forjar amistades y unidad con el deporte".

Por su parte, Infantino declaró que Carney "es un gran aficionado del fútbol o 'soccer', no importa cómo lo llamemos siempre y cuando nos divirtamos" y calificó la Copa del Mundo 2026 como "la mayor" de la historia.

El Mundial 2026 se inicia el 11 de junio en la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York. Los partidos se disputarán en 16 sedes de las que Canadá cuenta con dos, Toronto y Vancouver, donde se disputarán un total de 13 partidos.

Tras el encuentro en Ottawa, Carney e Infantino tenían previsto asistir a un partido amistoso que jugarán las selecciones masculinas de Canadá y Australia en Montreal.