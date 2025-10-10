Fútbol Internacional

Un gol con el corazón: Nacho Russo con el homenaje a su padre

A menos de 24 horas de despedir a su padre en la Bombonera, Ignacio “Nacho” Russo Cordero salió a la cancha con Tigre y transformó el dolor en homenaje. Su tanto ante Newell’s fue el tributo más sentido al querido Miguelo.

Por David Rolón
10 de octubre de 2025 - 21:01
Ignacio Russo con el tatuaje: “Todo se cura con amor” tras el gol de este viernes.
Ignacio Russo con el tatuaje: “Todo se cura con amor” tras el gol de este viernes.Gentileza

Nacho, el hijo de Miguel Ángel Russo, acompañó a su familia en el velorio de su padre en la Bombonera. Con orgullo y lágrimas en los ojos, fue testigo del masivo adiós que miles de hinchas, jugadores, entrenadores y dirigentes brindaron al querido Miguelo.

Lea más: Asunción es sede de los Juegos Panamericanos 2031

Un día después, ayer, debía cumplir con su compromiso deportivo: jugar para Tigre ante Newell’s. Aun con el alma conmovida y la posibilidad de no hacerlo, eligió viajar a Rosario y rendirle a su padre el mejor homenaje posible: un gol.

“Si no juego, se levanta y me reta”, había dicho con una sonrisa entre la tristeza, antes de ponerse a disposición del equipo. Arrancó como titular y, durante el minuto de silencio en memoria de su padre —dispuesto por la AFA en todos los encuentros del fin de semana—, no pudo contener las lágrimas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado