0-1. Rey Manaj firma un histórico triunfo de Albania en Serbia

Fue un choque de alta tensión como se esperaba. Lleno de precauciones para evitar las escenas vividas en el 2014, cuando el equipo serbio recibió al albanés en Belgrado y que estuvo plagado de incidentes que provocaron la suspensión del choque poco antes del final.

Esta vez, las entradas al estadio fueron personalizadas, solo disponibles para ciertos grupos y sin acceso para los visitantes en un recinto reducido en su aforo por seguridad. Quedaron prohibidos, además, símbolos albaneses en el campo. De hecho, la federación de Serbia no exhibió la bandera de su rival en el estadio en la víspera del choque.

Aun así, la situación se agitó en el añadido de la primera parte, con el gol de Albania. Cuando una volea desde el punto de penalti de Rey Manaj, que recibió un pase de Arlind Ajeti, superó al meta Djordje Petrovic. Se desató la euforia en el jugador que corrió a su banquillo cruzando las manos, como símbolo del águila que subraya la identidad y el orgullo albanés ante su máximo adversario.

La tensión creció y los duelos entre los jugadores aumentó. Se evidenció la intensa rivalidad futbolística arraigada en la historia política de ambos en un duelo deportivamente clave para los dos.

Albania consiguió un triunfo fundamental que le asienta en el segundo puesto del Grupo K, a cuatro puntos del líder, Inglaterra, con un partido menos y la clasificación directa en la mano.

Serbia, que sufrió otro revés seguido, es tercero, a cuatro puntos de Albania. Letonia y Andorra, cuarto y quinto respectivamente, quedan más lejos.

Andorra es el próximo rival de ambos. El martes para Serbia y en noviembre para Albania, que lleva cinco partidos sin conocer la derrota.