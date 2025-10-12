Haaland y Mbappé progresan a ritmo de récord

El mano a mano entre Haaland y Mbappé es una cuestión de goles y de eficacia pura. Ambos registran diez partidos consecutivos viendo puerta, con cifras que, por el momento, superan incluso la efectividad de sus predecesores, el argentino y el portugués, en sus mejores momentos. Si la comparativa entre Messi y Cristiano iba más allá de la puntería, con Mbappé y Haaland la relación es más evidente en la definición, con el permiso del inglés Harry Kane, otro delantero dispuesto a sumarse a esta carrera de cifras.

La aceleración con la que han iniciado la temporada 2025-26 el noruego y el francés supera cualquier previsión, dejando el desafío completamente servido.

Haaland, una máquina incesante

Los tres tantos que el delantero del Manchester City anotó recientemente a Israel han disparado sus cifras. Tras un “discreto” curso anterior, en el que firmó “solo” 34 goles, el noruego lleva ya veintiuno en lo recorrido en esta 2025-26.

Haaland, que totaliza 51 goles en 46 partidos internacionales con Noruega, iguala a Mbappé con diez encuentros consecutivos con la puntería fina. En lo que va de ejercicio, solo dejó de marcar contra el Tottenham. Actualmente, acumula 21 tantos y 3 asistencias en doce partidos jugados entre el Manchester City y su selección.

El “killer” de 25 años y dos meses ha hecho del gol su firma desde que irrumpió en el Salzburgo. En su carrera a nivel de clubes suma 271 tantos en 337 partidos. Después de su récord de 52 dianas en su primer año en el City (2022-23), se ha reafirmado como una fuerza imparable.

Mbappé, el “Bota de Oro” que no frena

Tampoco falla el francés, que cumplió con su gol habitual contra Azerbaiyán para alargar su racha y reafirmar su condición de Bota de Oro (galardón que ensalza al mejor artillero), premio que ya fue suyo en el pasado curso, el de su estreno en el Real Madrid, donde firmó 44 dianas.

Mbappé ha comenzado la nueva campaña “a toda máquina”. El de Bondy acumula 14 goles y 4 asistencias en esta temporada. A sus diez goles consecutivos en los últimos compromisos (incluyendo un hat-trick ante el Kairat Almaty en Champions) hay que sumar sus primeros tantos ligueros ante Osasuna y el doblete contra el Oviedo. En total, el francés, de 26 años y 9 meses, lleva 17 goles en trece partidos en todas las competiciones.

El ’10′ del equipo blanco es el más en forma del plantel de Xabi Alonso. En su carrera profesional, sus números se cimentaron en el Mónaco y en el París Saint Germain, club donde nunca bajó de los 20 tantos por temporada.

Una nueva e intensa rivalidad anotadora se ha asentado en el fútbol mundial, protagonizada por dos jóvenes que, a fuerza de pólvora, reescriben los libros de historia del gol.

