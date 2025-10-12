Ghana Sella su Billete Mundialista y es la Vigésimo Primera Clasificada para 2026

Un tanto en boca de gol de Mohammed Kudus, mediocampista del Tottenham, a pase de Thomas Partey, del Villarreal, a los 47 minutos, le valió al cuadro que dirige Otto Addo para asegurar el triunfo en Accra y sellar así el pase directo.

Ghana disputará su quinto Mundial, la segunda de forma consecutiva, después de haber participado en Qatar 2022. Con anterioridad, las "Estrellas Negras" fueron octavofinalistas en Alemania 2006, alcanzaron los cuartos de final en Sudáfrica 2010 y se quedaron en la fase de grupos en Brasil 2014.

Con la incorporación de Ghana, las selecciones que ya tienen su plaza asegurada en el Mundial 2026 son: Canadá, Estados Unidos, México (anfitriones), Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia (África), Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Conmebol), Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía).

Fuente: EFE

