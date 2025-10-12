Fútbol Internacional

Ghana Sella su Billete Mundialista y es la Vigésimo Primera Clasificada para 2026

Ghana se ha convertido en la vigésima primera selección en obtener el billete para participar en el Mundial de 2026. El equipo africano aseguró su clasificación gracias a una ajustada victoria por la mínima (1-0) sobre Comoras, en el partido de la última jornada de la primera fase de clasificación africana.

Por Arnaldo Benítez
12 de octubre de 2025 - 18:32
Festejo de los jugadores de la selección de Ghana, tras rubricar la clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Un tanto en boca de gol de Mohammed Kudus, mediocampista del Tottenham, a pase de Thomas Partey, del Villarreal, a los 47 minutos, le valió al cuadro que dirige Otto Addo para asegurar el triunfo en Accra y sellar así el pase directo.

Ghana disputará su quinto Mundial, la segunda de forma consecutiva, después de haber participado en Qatar 2022. Con anterioridad, las "Estrellas Negras" fueron octavofinalistas en Alemania 2006, alcanzaron los cuartos de final en Sudáfrica 2010 y se quedaron en la fase de grupos en Brasil 2014.

Con la incorporación de Ghana, las selecciones que ya tienen su plaza asegurada en el Mundial 2026 son: Canadá, Estados Unidos, México (anfitriones), Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia (África), Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Conmebol), Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía).

Fuente: EFE

