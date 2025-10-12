Memphis Depay pone a Países Bajos con un pie en el Mundial 2026

El cuadro de Ronald Koeman lidera el grupo con seis puntos de ventaja sobre Polonia, que tiene un partido menos. El enfrentamiento clave será el cara a cara entre ambos equipos en noviembre, cuando la selección Oranje visite al combinado polaco en la penúltima fecha.

Hasta ese momento, Países Bajos cumple con su condición de favorita: en seis partidos ha ganado cinco. Su único empate fue, precisamente, ante Polonia. La victoria contra Finlandia se añadió a las obtenidas contra Malta y Lituania.

Depay fue el motor del equipo neerlandés. Jugó durante una hora y en ese tiempo demostró su influencia, participando directamente en los tres primeros tantos.

El marcador se abrió a los ocho minutos. El gol fue de Donyell Malen tras una gran pared con Depay y un disparo desde la media luna que superó al portero Jesse Joromen.

El segundo tanto nació de una jugada a balón parado: una falta lateral ejecutada por Depay que el capitán Virgil Van Dijk aprovechó de cabeza para ampliar la ventaja. El dominio neerlandés se ensanchó aún más en el minuto 38, cuando una mano dentro del área de Miro Tenho fue sancionada con penalti. El propio Depay se encargó de lanzarlo y establecer el 3-0.

El ritmo bajó después de la sustitución de Depay por Wout Weghorst. Aun así, con Finlandia ya entregada, llegó el cuarto gol que redondeó la goleada del cuadro de Koeman. Fue un gran tanto: un potente zapatazo de Cody Gakpo desde fuera del área, tras recibir la pelota de Xavi Simons.