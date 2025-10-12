Fútbol Internacional

Memphis Depay pone a Países Bajos con un pie en el Mundial 2026

Memphis Depay, con una actuación estelar que incluyó un gol y dos asistencias, facilitó la goleada de Países Bajos en el Johan Cruyff Arena ante Finlandia (4-0), un resultado que deja a la “Naranja Mecánica” con un pie en la fase final del Mundial 2026. Este triunfo se logró a falta de dos jornadas para que termine la liguilla del Grupo G europeo de clasificación.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 18:02
El delantero de Países Bajos, Memphis Depay, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo desde el punto de penal durante el partido de clasificación del Grupo G para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Finlandia, en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam.
El delantero de Países Bajos, Memphis Depay, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo desde el punto de penal durante el partido de clasificación del Grupo G para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Finlandia, en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam.171345+0000 JOHN THYS

El cuadro de Ronald Koeman lidera el grupo con seis puntos de ventaja sobre Polonia, que tiene un partido menos. El enfrentamiento clave será el cara a cara entre ambos equipos en noviembre, cuando la selección Oranje visite al combinado polaco en la penúltima fecha.

Hasta ese momento, Países Bajos cumple con su condición de favorita: en seis partidos ha ganado cinco. Su único empate fue, precisamente, ante Polonia. La victoria contra Finlandia se añadió a las obtenidas contra Malta y Lituania.

Depay fue el motor del equipo neerlandés. Jugó durante una hora y en ese tiempo demostró su influencia, participando directamente en los tres primeros tantos.

El marcador se abrió a los ocho minutos. El gol fue de Donyell Malen tras una gran pared con Depay y un disparo desde la media luna que superó al portero Jesse Joromen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo tanto nació de una jugada a balón parado: una falta lateral ejecutada por Depay que el capitán Virgil Van Dijk aprovechó de cabeza para ampliar la ventaja. El dominio neerlandés se ensanchó aún más en el minuto 38, cuando una mano dentro del área de Miro Tenho fue sancionada con penalti. El propio Depay se encargó de lanzarlo y establecer el 3-0.

El ritmo bajó después de la sustitución de Depay por Wout Weghorst. Aun así, con Finlandia ya entregada, llegó el cuarto gol que redondeó la goleada del cuadro de Koeman. Fue un gran tanto: un potente zapatazo de Cody Gakpo desde fuera del área, tras recibir la pelota de Xavi Simons.

Enlace copiado