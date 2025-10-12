Modrić dirige y Croacia pone un pie y medio en el Mundial

La inesperada derrota de la República Checa ante Islas Feroe (2-1) en el duelo anterior dejó al conjunto balcánico prácticamente clasificado. Croacia sumó su quinta victoria —más un empate— y, con un partido menos, aventaja en tres puntos al combinado checo, al que solo le queda un encuentro por disputar.

Aunque Croacia goleó a los checos (5-1) en la segunda jornada y empató sin goles el pasado miércoles, en caso de empate a puntos, es la diferencia general de tantos la que determina los puestos.

No obstante, el equipo de Zlatko Dalić recibirá a Islas Feroe en noviembre. Un solo punto le daría matemáticamente el pase a la fase final del Mundial.

Croacia, que inició el partido con Sučić, Ante Budimir y Modrić en el banquillo, tomó ventaja a la media hora. El jugador del Rijeka, Toni Fruk, anotó de cabeza tras un centro de Marco Pašalić. Tras el descanso, Dalić dio entrada a pesos pesados como Sučić, que jugó toda la segunda parte, Joško Gvardiol (del Manchester City), Ivan Perišić y Luka Modrić.

Croacia pudo ampliar su ventaja en el minuto 57 con un penalti ejecutado por Lovro Majer que detuvo el portero visitante, Jaylan Hankins. Sin embargo, poco después llegó el tanto de Sučić. El jugador de la Real Sociedad aprovechó un rechace para batir al meta rival y sellar la victoria, lo que deja a Croacia virtualmente clasificada con dos jornadas de antelación. Ya en el tiempo de descuento, Martin Erlić remató a la red un balón de Lovro Majer para redondear el triunfo croata.

Fuente: EFE