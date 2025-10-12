Messi guía triunfo del Inter Miami y rinde tributo a Alba

En otro juego previo a la última jornada de la fase regular, que se disputará el próximo sábado, el alemán Thomas Müller comandó al Vancouver Whitecaps a la punta de la Conferencia Oeste al anotar un gol agónico en su visita al Orlando City (2-1).

El astro argentino Lionel Messi, de 38 años, cerró con una gran actuación una semana llena de incertidumbre, luego de que se hubiera entrenado varios días con la selección argentina pero se ausentara en el amistoso internacional del viernes ante Venezuela (triunfo albiceleste 1-0) en Miami.

El Diez fue baja de último minuto con los campeones del mundo pero fue titular con Las Garzas, que con el triunfo llegaron a 62 puntos, los mismos que FC Cincinnati. Los naranja y azul, sin embargo, son segundos en la clasificación de la Conferencia Este por mayor cantidad de triunfos, el primer ítem de desempate en la liga norteamericana.

Messi anotó al minuto 39 con un estupendo remate cruzado desde el borde del área y al 87 luego de una perfecta habilitación de Jordi Alba que culminó con una definición de zurda. El lateral, que esta semana anunció que se retirará del balompié, fue homenajeado por el Inter al término del juego. Su despedida se suma a la del talentoso mediocentro defensivo Sergio Busquets, quien también colgará los botines al cierre del año, lo que supone el fin de los Cuatro Fantásticos, conformados además por Messi y el uruguayo Luis Suárez. Fue precisamente Alba, de 36 años, quien anotó el segundo gol tras un gran pase del capitán, su tremendo socio en el Inter y el FC Barcelona, al minuto 52.

Atlanta, ya eliminado de la lucha por los playoffs, no pudo contar con el paraguayo Miguel Almirón, quien fue parte de un total de 12 ausencias en su plantel, entre lesionados y citados por sus selecciones en la actual fecha FIFA. AFP