Mundial 2026: 22 países clasificados y 26 vacancias

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su Grupo D de las Eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

Países clasificados para el Mundial de 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia

Zona Oceanía: Nueva Zelanda

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro. El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en el Gran Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Gran Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas y Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Canadá: Vancouver y Toronto. AFP