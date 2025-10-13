Nico Williams, baja en una sesión con mejoría de lesionados y presencia del joven Selton

Nico, que en principio no forma parte del grupo de lesionados tras haber reaparecido en el último partido liguero ante el Mallorca después de seis encuentros de baja por una lesión muscular, fue el único jugador de la plantilla rojiblanca que no salió a ejercitarse a los campos exteriores de Lezama, además de los internacionales y las ausencias de larga duración.

Por su parte, los cuatro lesionados de los que quedaba pendiente el Athletic al tomarse tres días de descanso que dio Ernesto Valverde al plantel este fin de semana aprovechando el parón liguero han mostrado mejoría, a pesar de no haber trabajado con el resto del grupo.

El único que lo ha hecho ha sido Vesga, quien poco después de comenzar con el grupo se unió al trabajo que llevaban a cabo Iñaki Williams y Sancet, apartados de sus compañeros. También se incorporó a ese trabajo apartado del grupo Alex Berenguer.

Vesga, Iñaki y Sancet arrastran lesiones musculares y Berenguer una artritis traumática en la articulación del dedo gordo del pie derecho.

Por la mejoría mostrada hoy parece que los cuatro lesionados apuntan a estar disponibles para el choque liguero del domingo frente al Elche de Eder Sarabia en el Martínez Valero (14.00 horas, 12.00 GMT).

También se espera en ese partido a los internacionales Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte, quienes se encuentran con la selección española disputando los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Para la visita al Elche, en principio, las únicas ausencias confirmadas en el Athletic son las bajas de larga duración, las de Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Aunque en el entrenamiento de hoy, ante tanta baja en la sesión, Valverde ha echado mano de cuatro 'cachorros', el meta Mikel Santos (20 años), el central Ander Izagirre (22) y los centrocampistas Ibon Sánchez (21) y el joven Selton Suez Sánchez (18).

Santos tiene el rol de tercer portero del primer equipo, Izagirre está en la lista de la plantilla para la Liga de Campeones, Ibon Sánchez ya ha debutado con el primer equipo y Selton está siendo la sensación del Athletic en la Youth League.

En la llamada 'Champions' juvenil, en las dos primeras jornadas, el conjunto vasco ganó con autoridad al Arsenal en Lezama (3-1) y posteriormente goleó al Borussia Dortmund en Alemania (0-4) con gran protagonismo del creativo futbolista de Durango.

El Athletic, que este lunes regresó a los entrenamientos después de los tres días de descanso, trabajará todos los días de esta semana para preparar el partido del domingo, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.