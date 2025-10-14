Ancelotti: “Tenemos que aprender a reaccionar tras encajar un gol”

“Es una buena clase. Hay cosas que aprender”, sentenció Ancelotti ante los medios en la rueda de prensa posterior al partido disputado en Tokio, que marcó la primera vez que Brasil cae derrotado ante el combinado nipón.

A juicio del preparador, el mayor defecto mostrado por la selección brasileña fue su deficiente respuesta: “no tener una buena reacción” después de que les anotaran el primer tanto.

Ancelotti detalló las consecuencias de esa falta de respuesta inmediata: “Hemos perdido equilibrio en el campo, la buena actitud, el pensamiento positivo (...) afectó demasiado el error”.

El encuentro había comenzado favorablemente para Brasil, que se colocó 0-2 en el marcador durante la primera parte con goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli. Sin embargo, Japón logró una remontada en la segunda mitad con las anotaciones de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

Esta derrota ante Japón, que sucede a una convincente victoria 0-5 ante Corea del Sur, se convierte en el segundo revés para Brasil bajo la dirección de Ancelotti, tras el 1-0 encajado ante Bolivia en El Alto durante la última jornada de las eliminatorias mundialistas.