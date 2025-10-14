El ‘Haaland’ de Brasil lidera la lista para el Mundial Sub-17 en Qatar

La convocatoria también incluye a otras promesas reconocidas internacionalmente: el lateral Angelo Henrique del São Paulo y el atacante Gabriel Mec del Gremio. Ambos fueron destacados el pasado lunes por el diario británico The Guardian en su lista “Next Generation 2025”, que reúne a las mayores promesas del fútbol mundial nacidas a partir de 2008.

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), los 21 convocados se concentrarán a partir del próximo lunes en la Granja Comary, el centro de entrenamientos de la selección en Teresópolis.

Brasil, que se clasificó al Mundial como campeón del Sudamericano Sub-17, fue emparejado en el Grupo H junto a Honduras, Indonesia y Zambia. El debut de la selección sudamericana será el 4 de noviembre frente a Honduras. Tres días después se medirá con Indonesia y cerrará la fase de grupos el 10 de noviembre contra Zambia. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

Dell, la joya que vale 100 millones

Dell, una de las figuras en la obtención del Sudamericano, se ha ganado el apodo de “Haaland del Sertão” (una región semiárida del interior del Nordeste) debido a su letal olfato goleador, que recuerda al del atacante noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City y uno de los ídolos citados por el propio brasileño. Su extraordinario desempeño ha puesto al delantero del Bahía en el radar de gigantes europeos como el Manchester City y el Milán, llevando a su club a firmarle un contrato con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Otra de las figuras, Angelo Henrique, lateral del São Paulo de 16 años, ya tiene un futuro asegurado en Europa: fue fichado por el Strasbourg francés, equipo al que se unirá en enero de 2027, cuando cumpla la mayoría de edad.

Lista completa de convocados

Porteros: João Pedro (Santos), Arthur Nascimento (Bahía) y Lucas Andrade (Vasco da Gama).

Defensas: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense), Derick Araújo (Palmeiras), Luis Eduardo (Gremio), Luccas Ramon (Palmeiras), Vitor Hugo (Cruzeiro) y Vitor Fernandes (Atlético Mineiro).

Centrocampistas: Zé Lucas (Sport), Luis Felipe (Palmeiras), Felipe Morais (Cruzeiro), Tiago Augusto (Gremio) y Vinicius Rocha (Santos).

Delanteros: Ruan Pablo (Bahía), Pietro Tavares (Cruzeiro), Dell (Bahía), Andrey Fernandes (Vasco da Gama), Kayke Santos (Athletico Paranaense) y Gabriel Mec (Gremio).

Fuente: EFE