Brasil convoca a su 'Haaland" para el Mundial sub-17 en Catar

En la lista también destacan el lateral del São Paulo Angelo Henrique y el delantero del Gremio Gabriel Mec, dos de los tres brasileños incluidos el lunes por el diario británico The Guardian en su Next Generation 2025, con los nombres de las mayores promesas del fútbol mundial nacidos a partir de 2008.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó en un comunicado que los convocados para el Mundial que será disputado entre el 3 y el 27 de noviembre en Catar se concentrarán a partir del próximo lunes en la Granja Comary, el centro de entrenamientos de la Canarinha en la ciudad de Teresópolis.

Brasil ha sido emparejado en el Grupo H del Mundial sub-17 junto a Honduras, Indonesia y Zambia. La selección sudamericana debutará el 4 de noviembre frente a Honduras, tres días después se medirá con Indonesia y el 10 con Zambia.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a octavos de final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil se clasificó al Mundial de Catar como campeón del Sudamericano sub-17 de abril pasado en Colombia, lo que le permitió sumar 14 títulos en 20 ediciones del torneo.

Dell, uno de los jugadores brasileños que obtuvo el título del Sudamericano, es una de las mayores promesas y ya es conocido como 'Haaland del Sertão' (una región semiárida en el interior del empobrecido nordeste de Brasil).

El apodo se lo ganó por el olfato goleador que remite al del atacante noruego Erling Haaland, la estrella del Manchester City, al que cita como uno de sus ídolos.

Su destacado desempeño en selecciones brasileñas de base y en la Copa São Paulo de Fútbol Júnior de este año lo pusieron en la mira de clubes como Manchester City y Milán, por lo que el Bahía le hizo firmar un contrato que establece su multa rescisoria en 100 millones de euros.

Angelo Henrique, lateral del São Paulo de 16 años y otro de los jugadores destacados en el Campeonato Sudamericano, aún no debutó entre los profesionales del conjunto paulista pero ya tiene contrato con el Strasborug francés, en donde es esperado en enero de 2027, cuando cumplirá 18 años.

Porteros: João Pedro (Santos), Arthur Nascimento (Bahía) y Lucas Andrade (Vasco da Gama).

Defensas: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense), Derick Araújo (Palmeiras), Luis Eduardo (Gremio), Luccas Ramon (Palmeiras), Vitor Hugo (Cruzeiro) y Vitor Fernandes (Atlético Mineiro).

Centrocampistas: Zé Lucas (Sport), Luis Felipe (Palmeiras), Felipe Morais (Cruzeiro), Tiago Augusto (Gremio) y Vinicius Rocha (Santos).

Delanteros: Ruan Pablo (Bahía), Pietro Tavares (Cruzeiro), Dell (Bahía), Andrey Fernandes (Vasco da Gama), Kayke Santos (Athletico Paranaense) y Gabriel Mec (Gremio).