Exfutbolistas brasileños critican derrota contra Japón

El excentrocampista de la selección Felipe Melo se pronunció en sus redes sociales y, aunque justificó algunos de los “errores” que llevaron a la remontada del conjunto nipón, envió un mensaje a Ancelotti.

“Basta de probar jugadores. En la próxima convocatoria hay que llamar a los jugadores en los que ya se piensa para la Copa del Mundo” , expresó el actual comentarista deportivo, que defendió la camiseta “verdeamarela” durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Felipe Melo, ganador con Brasil de la Copa Confederaciones 2009 y de tres Copas Libertadores (dos con Palmeiras y una con Fluminense) , aclaró que sus críticas son “constructivas” y que no hay que frenarse en los comentarios de aquellos que piensan que “hay que despedir a todo el mundo”.

Ancelotti llegó a mediados de mayo a Brasil para comandar al equipo principal, que estaba cabizbajo y llevaba a cabo una discreta campaña en las eliminatorias mundialistas bajo el comando de Dorival Júnior.

Desde su desembarco, el italiano prometió probar un nuevo equipo, e incluso dejó afuera de una convocatoria a jugadores que ya tienen su lugar asegurado en la Canarinha, como Vinícius Jr. y Rodrygo, con el objetivo de testar nuevas caras.

Júnior, un histórico de la selección brasileña, mundialista en 1982 y 1986, afirmó que este partido en el estadio Ajinomoto de Tokio “no se jugó”.

“Nosotros no jugamos. Prácticamente asistimos. El cambio de esquema tuvo una influencia muy grande y la selección japonesa no desiste. Ellos no cambiaron nada, sólo aumentaron la ofensiva. Erramos muchos pasos e individualmente cayó la producción”, enfatizó el comentarista en un programa de la TV Globo.

El nombre de Fabrício Bruno quedó en el centro de la tormenta en todas las noticias de la prensa nacional. El zaguero de Cruzeiro participó en dos de los tres tantos nipones, con errores que muchos comentaristas e internautas no dejaron pasar. “Fabrício Bruno comete errores, Brasil sufre una remontada y pierde contra Japón por primera vez en la historia” , tituló ESPN Brasil, que también lo tildó como “el villano de la derrota”.

El portal de noticias Veja publicó un perfil sobre el defensor y lo llamó “el zaguero que falló en la derrota contra Brasil”.

En declaraciones a medios tras el partido, Bruno se disculpó con el hincha brasileño y pidió que “no lo crucifiquen” por su accionar en estos 90 minutos.

A pesar del énfasis de los medios, Ancelotti evitó cargar la derrota sobre un jugador y afirmó que los once sufrieron una caída mental tras el primer gol japonés y que “la actitud” general durante el segundo tiempo “no fue buena”. EFE