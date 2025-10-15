Cristiano, orgulloso tras batir el récord de “Pescadito” Ruiz

“No es ningún secreto que representar a la selección significa mucho para mí y, por eso, estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta marca única con Portugal”, escribió Cristiano Ronaldo en su perfil de la red social Instagram.

Añadió: “Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para cerrar la clasificación para el Mundial!”.

Cristiano, de 40 años, marcó un doblete el martes en el empate ante Hungría (2-2) en Lisboa y alcanzó las 41 anotaciones en una fase de clasificación para un Mundial, superando al guatemalteco Carlos Ruiz, quien totalizó 39.

Este se suma a la lista de récords batidos por el exdelantero del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, que es el jugador con más goles en la historia, con 948, o el que más partidos y tantos ha marcado por un país, con 225 y 143 respectivamente. EFE