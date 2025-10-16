Clausura Argentino: Boca retorna y River Plate apunta a salir de la crisis

Boca Juniors volverá a la acción este fin de semana tras la muerte de su técnico, Miguel Ángel Russo, para recibir a Belgrano en La Bombonera, en tanto River Plate buscará cortar la racha de malos resultados en la fecha 13 del torneo Clausura argentino.