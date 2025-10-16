Clausura Argentino: Boca retorna y River Plate apunta a salir de la crisis

El Xeneize regresará al ruedo mañana tras la postergación del partido por la fecha 12 contra Barracas.
Boca volverá a jugar en un momento especial, en el que solo le queda por delante el Clausura y clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Con un encuentro pendiente y a falta de cuatro jornadas, Boca está cuarto en el Grupo A con 17 puntos, apenas dos debajo del líder Defensa.
El otro gigante argentino también transita un camino complicado, aunque por razones distintas. Marcelo Gallardo, ídolo millonario, vive sus horas más aciagas en su segunda etapa al frente de River, con cuatro caídas en fila en el Clausura, que lo mandaron del primer al quinto puesto en el Grupo B.